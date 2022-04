Ansia per Tacconi, Carrozzieri: “Adesso devi fare il miracolo più importante”

L'ex portiere della Juventus è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria

Il mondo del calcio è in ansia per le condizioni di Stefano Tacconi . L'ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana è ricoverato da ieri, in prognosi riservata a causa di una probabile ischemia cerebrale, nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria , dopo un malore accusato ad Asti.

Tacconi si trovava ad Asti, ospite la sera prima delle "Giornate delle Figurine", partecipando in un ristorante della provincia ad una cena benefica in favore del comitato locale della Croce Rossa Italiana. In compagnia di uno dei suoi figli, Tacconi ha poi proseguito la serata in un locale da ballo nel centro della città.