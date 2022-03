Serie C, Rastelli: “Novellino? Ottima scelta per la Juve Stabia. Idee giovani e…”

Le dichiarazioni di Massimo Rastelli, ex tecnico dell'Avellino, a proposito del percorso di Walter Novellino alla Juve Stabia nel girone C di Serie C

⚽️

Rendimento altalenante per la Juve Stabia, quattro vittorie, un pareggio e cinque sconfitte dall'inizio del 2022. La carenza di continuità ha portato la dirigenza giallonera all'esonero di Stefano Sottili, per richiamare in panchina Walter Novellino, tecnico con cui era iniziata l'avventura in Serie C, ma sollevato dall'incarico dopo pochi mesi. Sul percorso delle Vespe nel girone C, si è espresso Massimo Rastelli, ex tecnico tra le altre dell'Avellino, ai microfoni di stabiachannel.it, di seguito le sue dichiarazioni:

"Novellino?Lo conosco benissimo, è stato mio allenatore ai tempi del Piacenza e non nascondo di avergli rubato moltissimo sul piano dell’organizzazione difensiva. Ricordo la sua cura maniacale nella preparazione delle partite e che si arrabbiava moltissimo anche se subivamo un singolo tiro in porta. A Messina ha dimostrato di essere ritornato in panchina con la rabbia e la determinazione di chi vuole dimostrare che esonerarlo sia stato un errore, purtroppo nel calcio attuale non si ha pazienza e si allontana un tecnico senza concedergli il minimo sindacale in termini di tempo per trasmettere le proprie idee alla squadra. Walter ha ragione quando afferma che le sue idee sono giovani, il nostro mestiere ci impone di aggiornarci costantemente per non commettere l’errore di pensare che quanto si è studiato in passato possa essere sempre attuale. La Juve Stabia ha scommesso su un grande allenatore in grado di trasmettere il suo credo con chiarezza e determinazione, poi è chiaro che sta nell’interpretazione e nell’inventiva dei calciatori riuscire a risolvere partite complicate".