Serie C-Girone C: Juve Stabia penalizzata di 2 punti dal TFN. La nuova classifica

Due punti di penalizzazione per la Juve Stabia, da scontarsi nella corrente stagione di Serie C: questa la sentenza odierna della Tribunale federale Nazionale

La notizia era già nell'aria da qualche settimana, il Tribunale Federale Nazionale, presieduto dal Presidente Carlo Sica, si è espresso in merito alla penalizzazione dei confronti della Juve Stabia, a seguito del deferimento del Procuratore Federale dello scorso 5 aprile 2022 , in merito al mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo marzo-ottobre 2021 e dei contributi INPS riguardanti le somme da cedere ai tesserati per il periodo giugno-ottobre 2021. Inoltre, pesa anche la mancata comunicazione alla CO.VI.SO.C da parte del club stabiese entro il 16 febbraio 2022. Come si evince dalla nota diramata dalla Figc i campani, verranno penalizzati di due punti per la stagione corrente La nuova classifica del girone C di Serie C: