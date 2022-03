Messina-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: dentro Busatto e Catania. Out Rizzo

Le scelte ufficiali di Ezio Raciti e Walter Novellino

In tranche positiva il Messina dopo l'arrivo di Raciti con tre vittorie consecutive, l'ultima per per 3-1 in casa della spacciata Vibonese, e con 32 punti all'attivo, ad una sola lunghezza dalla zona salvezza diretta, vanta di maggiore convinzione nella permanenza in Serie C senza passare dai playout. Dall’altro lato, momento opposto per una Juve Stabia che, in seguito alla sconfitta tra le proprie mura contro il Monopoli per 1-0, ha esonerato Sottili richiamando in panchina Walter Novellino; i campani sono attualmente 12° a quota 36 punti. Di seguito le formazioni ufficiali: