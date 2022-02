Juve Stabia, Sottili: “Ko col Catania? Colpa di tutti, io sotto la curva per…”

Il tecnico della Juve Stabia, Stefano Sottili, ha analizzato il ko per 2-0 rimediato contro il Catania, nell'ultimo turno di Serie C. Terza sconfitta per le "vespe" nelle ultime quattro partite di campionato

Tre sconfitte nelle ultime quattro gare, con una sola vittoria ad intervallare un ruolino di marcia assolutamente negativo, è questo il trend assolutamente deficitario inanellato dalla Juve Stabia, che nel turno infrasettimanale di campionato in programma al "Romeo Menti" ha visto la compagine gialloblù uscire sconfitta per 2-0 sotto i colpi di un Catania, che almeno sul campo, non sembra subire le pressioni di una sotuazione societaria tutt'altro che rosea. Nel corso del post-partita il tecnico delle "vespe", Stefano Sottili, ha analizzato la sconfitta contro la compagine rossazzurra guidata da Francesco Baldini. Di seguito uno stralcio delle dichiarazioni, riportate da stabiachannel.it, rilasciate dell'allenatore della squadra campana, Sottili.

"Le responsabilità vanno condivise nel bene e nel male, la parte della preparazione del match spetta allo staff tecnico, mentre quella della gestione della sfida è a cura dei protagonisti in campo. In virtù di ciò, le prestazioni negative sono causa di entrambe le parti e non va mai condannata solo una delle due. Al Menti abbiamo affrontato una delle squadre migliori per qualità di gioco, il Catania è venuto a giocare a viso aperto impedendoci di andare ad aggredirlo. A fine gara sono andato con i ragazzi perché avevo compreso il clima di contestazione ed era doveroso essere al loro fianco mettendoci la faccia. Quando si vince, è giusto che vadano da soli, stavolta andava ribadito che siamo tutti sulla stessa barca. I tifosi sono stati encomiabili, occorre comprendere che le critiche sono sempre frutto delle prestazioni offerte".