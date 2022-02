Juve Stabia, Sottili: “Contro la Vibonese successo non scontato. Playoff? Vedremo…”

Dopo tre ko consecutivi nel girone C di Serie C, il tecnico della Juve Stabia, Stefano Sottili, ha analizzato in conferenza stampa, il successo per 3-1 contro la Vibonese, nel match di recupro della 22ª giornata di Lega Pro

Torna al successo la Juve Stabia guidata da Stefano Sottili, Dopo il perentorio 3-1 contro la Vibonese, che interrompe la striscia di tre sconfitte consecutive, il tecnico delle "vespe", ha analizzato la vittoria interna, nel match valido per il recupero della ventiduesima giornata del girone C di Serie C. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della formazione campana, intervenuto in conferenza stampa per analizzare la gara vinta contro la Vibonese.

"Non ci sono mai partite totalmente negative o positive, al loro interno ci sono sempre momenti difficili da superare e altri dove devi capitalizzare le occasioni. Tutte le gare sono difficili, non ne esistono di scontate. Dobbiamo avere questa consapevolezza, soprattutto adesso che si gioca spesso ogni tre giorni. Playoff? Vedremo dove saremo a cinque giornate dalla fine, non possiamo fare progetti a lungo termine. Le scelte sono sempre state fatte in funzione della gara da affrontare, non guardiamo alle partite successive. Spero di recuperare Troest e Donati, così come un paio di ragazzi che sono usciti malconci... mi farò un'idea solo dopo aver parlato con lo staff medico. Eusepi? Dovrà essere attentamente valutato in vista del Monopoli".