Juve Stabia, Sottili: “Bari? Noi bravi a sfruttare loro giornata storta”

Stefano Sottili, tecnico cella Juve Stabia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara vinta di misura contro il Bari, in gol Umberto Eusepi

Il tecnico della Juve Stabia , Stefano Sottili , è intervenuto ai microfoni di RadioBari al termine della gara tra i campani e il Bari , vinta di misura dalle Vespe grazie alla rete di Eusepi . Per la compagine gialloblu si tratta della quarta vittoria in stagione, arrivata dopo la sconfitta del turno precedente contro la Turris . I campani agganciano quindi la zona playoff, salendo in decima posizione in attesa delle gare domenicali.

"Si gioca in due, se il Bari è stato brutto un po' di merito l'abbiamo avuto anche noi. Se non approfitti di una giornata non felicissima dell'avversario vuol dire che non stai facendo bene anche tu, abbiamo fatto tesoro anche degli errori della settimana scorsa. C'è stata una risposta collettiva importante, ci permette di lavorar meglio. Noi siamo stati bravi nella fase di non possesso, ma abbiamo le qualità per alzare l'autostima della giocata individuale e capire quando è il momento di fare l'uno contro uno esterno e giocare sugli esterni. Ma è un percorso di chiesta che richiede tempo. Li avevo studiati contro il Messina e contro il Campobasso, mi aspettavo che riuscisse a fraseggiare con più qualità arrivando nelle zone pericolose con più facilità. Hanno chiuso bene i corridoi interni, sia Davì che Scaccabarozzi hanno fatto un buon lavoro, non hanno perso la qualità nel rigiocare o mettere in moto giocatori offensivi. Ho avuto un po' di paura quando ci ha allargato provando gli uno contro uno".