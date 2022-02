Juve Stabia, Sottili al capolinea: fatale il ko col Monopoli, esonero ad un passo?

Dopo il ko interno contro il Monopoli, la Juve Stabia starebbe vagliando la concreta opportunità di un avvicendamento tecnico sulla panchina del club gialloblù. Sottili ad un passo dall'esonero?

Con la sconfitta interna contro il Monopoli, La Juve Stabia non dà seguito al successo contro la Vibonese del turno infrasettimanale. Così, il ko del "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia, nel corso della ventinovesima giornata del girone C di Serie C, potrebbe costare la panchina delle "Vespe" al tecnico Stefano Sottili. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, la dirigenza campana starebbe vagliando, in queste ore, la concreta opportunità di un avvicendamento tecnico sulla panchina del club gialloblù. L'ufficialità potrebbe arrivare, dunque, nelle prossime ore.