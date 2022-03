Juve Stabia, Novellino: ” Bari costruito per vincere. Firma per il punto? Vediamo…”

Le dichiarazioni di Walter Novellino, tecnico della Juve Stabia, alla vigilia della gara casalinga contro il Catanzaro, in programma domani 27 marzo alle 14:30

Due sconfitte di fila per la Juve Stabia, contro Monterosi Tuscia e Bari, che hanno fatto scivolare le Vespe fuori dalla zona playoff. Nella 34a giornata del girone C di Serie C, i gialloneri ospitano il Catanzaro al "Romeo Menti", gara complicata ma da non sbagliare per la compagine di Walter Novellino. Il tecnico ex Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, di seguito le sue dichiarazioni: