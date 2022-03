Juve Stabia, Novellino: “Bari campo da Serie A, prepararla non sarà facile”

Le dichiarazioni di Walter Novellino, tecnico della Juve Stabia, alla vigilia della sfida tra i gialloneri e il Bari

La Juve Stabia è rientrata nella zona playoff grazie alle due vittorie consecutive contro ACR Messina e Turris, attualmente decimo posto per la compagine di Walter Novellino. Il tecnico ex Palermo è intervenuto oggi in conferenza stampa per presentare la gara contro il Bari, in programma domani, 16 marzo, alle ore 21 e valevole per la 32a giornata del girone C di Serie C. Di seguito le sue dichiarazioni: