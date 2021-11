Juve Stabia, l’ex Palermo Bentivegna: “Felice per il gol non per l’1-1. Catanzaro…”

Nel post gara del "Romeo Menti", al termine della sfida tra Juve Stabia e Monterosi Tuscia, terminata 1-1, il jolly d'attacco Accursio Bentivegna, ha mostrato la sua amarezza, nonostante il gol che è valso il pari interno contro la compagine laziale

Autore del gol del pari interno contro il Monterosi Tuscia, l'attaccante esterno della Juve Stabia, Accursio Bentivegna, ha rilascito alcune dichiarazioni nel corso della conferenza stampa post gara. Non nasconde la sua amarezza per l'1-1 del "Romeo Menti" di Catsellammare di Stabia, il jolly offensivo nativo di Sciacca, crescito nella cantera del Palermo , che con la maglia rosanero ha anche esordito in Serie A, collezionando quattro presenze nella stagione 2014-2015, sotto la guida tecnica di mister Beppe Iachini.

"C’è un po’ di amarezza perché queste gare in casa si devono vincere. Purtroppo però per come si stava mettendo la gara di oggi il calcio insegna che queste gare poi se non stai attento si possono anche perdere. Ci riscatteremo con il Catanzaro che è una bella squadra ed è una della big di questo campionato di Lega Pro Girone C. A livello mentale il gol realizzato oggi mi aiuterà molto. Se avessimo vinto sarebbe stato meglio a livello di morale ma va bene anche così e pensiamo già alla prossima sfida contro il Catanzaro. Il gol mio è nato da sei nostri passaggi consecutivi a coronamento di una bella azione nostra. Noi sfruttiamo molto bene Umberto Eusepi che va sulle spiazzate. L’ho vissuta così, ci ho creduto nell’occasione del gol e sono andato sulla sponda di Eusepi per metterla in rete a volo".