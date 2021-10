Juve Stabia, l’analisi di Caldore: “Col Palermo mancata cattiveria sotto porta”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico della Juve Stabia al termine della sfida contro il Palermo: 0-0 il risultato finale

Zero a zero. E' questo il risultato finale maturato lunedì sera al "Romeo Menti" di Castellamare di Stabia. Intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida contro il Palermo, valevole per la settima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il difensore della Juve Stabia Marco Caldore ha analizzato la prestazione offerta dalle Vespe fra le mura amiche. "E' mancato quel pizzico di cattiveria sotto porta che non ci ha permesso di portare i tre punti a casa. Fino alla fine abbiamo lottato, ci abbiamo creduto, però non siamo riusciti in questa impresa. Al 90' abbiamo avuto anche una grande occasione, ma è stata sprecata. Va bene così, però. Difesa a quattro? Mi sto trovando molto bene. Il cambio? E' stata solo una scelta tecnica dettata dagli under, non ho chiesto io il cambio. Ora il Catania? Un'altra trasferta complicata, però noi cercheremo sempre di essere compatti e di non perdere. Se la vinciamo, come speriamo, ben venga", ha concluso Caldore.