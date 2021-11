Juve Stabia, il d.s. Rubino: “Bari squadra completa, il Palermo ha speso tanto”

Il direttore sportivo della Juve Stabia, Raffaele Rubino, ha analizzato l'andamento del girone C che vede in testa il Bari

Raffaele Rubino analizza con attenzione il girone C della Serie C che al momento vede al comando il Bari . Il direttore sportivo della Juve Stabia , attraverso le colonne de 'Il Corriere dello Sport', ha tessuto le lodi della compagine pugliese.

"Il Bari è una squadra completa in tutti i reparti. Avere una forza economica così importante come la famiglia De Laurentiis vuol dire poter allestire una rosa di valore in grado di competere col Catanzaro, l’Avellino e il Palermo che ha speso cifre importanti sino alla fine".