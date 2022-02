Avellino-Juve Stabia, Sottili: “Primo tempo noi migliori, abbiamo creato tanto”

Le dichiarazioni di Stefano Sottili, tecnico della Juve Stabia, al termine della gara di Serie C contro l'Avellino

"Nel primo tempo meritavamo qualcosa in più rispetto al risultato di 1-1 e in proporzione alle occasioni create da entrambe le squadre. Un primo tempo di alto livello da un punto di vista tecnico e dal punto di vista delle nostre ripartenze. Nel secondo tempo questo gol un pò strano preso dopo un rimpallo. Non si può dire che non abbiamo iniziato bene il secondo tempo perchè la prima occasione l’abbiamo creata noi con Schiavi. Peccato perchè il gol subito ha permesso all’Avellino di abbassarsi e di ripartire. E noi abbiamo accusato anche un pò di fatica a causa di un giorno e mezzo in meno di riposo rispetto ai nostri avversari. Peccato perchè la prima frazione lasciava presagire un ottimo risultato. Purtroppo fuori casa riusciamo quasi sempre a creare numerose occasioni per fare gol e capitalizziamo sempre poco. Ci è successo in quasi tutte le gare esterne come Francavilla e Pagani. Non sono state gare in cui non abbiamo creato. Non siamo riusciti a capitalizzare come nelle gare interne".