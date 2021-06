Turchia-Italia, Immobile: “La gente ti dà tanto, strano rivedere lo stadio pieno”

Le parole dell'attaccante di Lazio e Italia, Ciro Immobile, a meno di ventiquattro ore dalla sfida contro la Turchia

Gli Azzurri guidati dal commissario tecnico, Roberto Mancini, nella serata di venerdì affronteranno all'Olimpico di Roma l'ostica Turchia di Gunes. La Nazionale ha voglia di riscattarsi dopo la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018 quando la doppia sfida contro la Svezia, valida per lo spareggio, portò gli scandinavi alla manifestazione iridata. Uno degli uomini più carichi in vista dell'inizio è senza dubbio Ciro Immobile che nel corso dell'ultima puntata di "Sogno azzurro" in onda su RaiUno ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.