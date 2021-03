Nazionale italiana, nuove positività al Covid-19: salgono a quattro i membri dello staff contagiati

Cattive notizie per l’Italia.

Serata agrodolce per gli azzurri di Roberto Mancini che, dopo il successo maturato contro la Lituania – che ha consentito agli azzurri di rimanere in vetta al Girone C a punteggio pieno, si ritrova a fare i conti con la positività di quattro membri dello staff del gruppo squadra. Più nello specifico si tratta di una positività già emersa a Sofia a cui sono seguiti nuovi tamponi tamponi che hanno evidenziato lo stesso esito in altri tre membri dello staff. Esito comunicato solo al termine della sfida di questa sera contro la Lituania, attraverso un comunicato ufficiale diramato pochi istanti fa.

“A seguito dell’ultimo screening di tutto il gruppo squadra eseguito secondo il Protocollo Uefa mediante test molecolare lunedì 29/3 a Sofia (Bulgaria), risultato negativo per tutti i soggetti testati, nella mattina di martedì 30/3 uno dei membri dello staff tecnico ha lamentato una lieve sintomatologia (faringodinia). A scopo cautelativo, il soggetto indicato è stato immediatamente isolato e non ha seguito la squadra nella successiva trasferta in Lituania”.