Italia, Vialli: “Euro2020, gli azzurri possono fare bene. Mancini? Ha creato grande atmosfera, i tifosi…”

Parola a Gianluca Vialli.

Gianluca Vialli torna a sorridere dopo il complicato periodo vissuto a causa della malattia. L’attuale capo delegazione della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Che tempo che fa – in onda su Rai 3, per presentare il suo nuovo libro “La bella stagione” scritto con il suo grande amico Roberto Mancini.

Il legame che intercorre tra i gemelli del gol, fin dai tempi in cui facevano insieme faville alla Sampdoria, appare infatti sempre più indissolubile.

“Ci sono alcuni giocatori che non sono al meglio dal punto di vista fisico. Siamo una squadra forte, ci divertiamo e ci sono tutti i presupposti per fare un buon Euro 2020. Mancini ha creato una grande atmosfera, ci sono buoni presupposti. Tifosi? Sarà una grande emozione avere i tifosi allo stadio, caricherà i ragazzi come delle molle”.

Vialli ha poi parlato dei motivi che lo hanno spinto a scrivere il libro “La bella stagione”: L’abbiamo scritto perché ogni occasione era buona per rivederci, perché volevamo mettere per iscritto la nostra storia e anche per beneficenza”.

Infine, l’ex calciatore, ha ricordato qualche aneddoto legato al passato: “Scudetto? Non dimentichiamoci che noi eravamo fortissimi. Dal portiere fino all’attaccante: eravamo uno squadrone. Lite con Mancini? Non ci siamo parlati per dieci giorni, se avevo qualcosa da dirgli la facevo dire da qualcun altro”.