Italia, verso Euro 2020: la conferma di Sky Sport, ecco chi commenterà le gare degli azzurri

L’11 giugno l’Italia di Roberto Mancini esordirà all’Europeo.

Gli Azzurri affronteranno all’Olimpico di Roma la Turchia di Calhanoglu, ostacolo non semplice da superare ma chiaramente alla portata della Nazionale. La manifestazione iridata verrà trasmessa interamente da Sky Sport, mentre la Rai ha acquistato un pacchetto ridotto delle partite in programma. Per quanto riguarda le sfide che riguardano l’Italia saranno Fabio Caressa e Beppe Bergomi a commentare le gesta azzurre, come era già capitato durante l’Europeo di Francia 2016. Il palinsesto in occasione del torneo sarà davvero ampio con l’Italia che verrà messa in primo piano con uno studio che comprenderà le presenze fisse di Billy Costacurta, Paolo Condò e Sandro Piccinini con Fabio Capello e Gianluca Di Marzio collegati dalla “Sky Platform” all’Olimpico. Vi saranno anche alcune calciatrici della Nazionale femminile, da Cristiana Girelli a Valentini Giacinti e Laura Giuliani.

