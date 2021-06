Italia, Spinazzola: “Avevo un piano nel caso non fossi diventato calciatore”

Il laterale dell'Italia e della Roma non vede l'ora di poter scendere in campo e iniziare il suo Europeo

"L'Europeo è un sogno di tutti. Giocare in Nazionale è il sogno di ogni bambino, non vedo l'ora di iniziare questa bellissima esperienza. Sogno da bambino? Non lo so, se non fossi diventato calciatore mi sarebbe piaciuto fare il parrucchiere. Ho iniziato a vedere le cassette di Ronaldo e tifavo Inter, poi Rui Costa e tifavo Milan. Ho sempre ammirato i giocatori di fantasia. Quando sono andato via da casa a 14 anni ho pensato spesso di tornare indietro e smettere di giocare, ma mia madre e tutta la mia famiglia mi hanno aiutato.Ho sempre cercato di imparare da Chiellini, in particolare come difendere".