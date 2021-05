Italia, Mancini: “Costruito un’identità, puntato su un aspetto. Infortuni? Tutto su Verratti e Zaniolo”

Roberto Mancini ha fatto il punto sulla questione convocati in vista di Euro 2020.

Poco meno di un mese alla gara inaugurale del primo Europeo itinerante organizzato dalla UEFA. Allo Stadio Olimpico di Roma, infatti, l’Italia di Roberto Mancini sfiderà all’esordio la Turchia, match valevole proprio per la fase a gironi del Gruppo A. Proprio in merito alla manifestazione continentale – posticipata al prossimo giugno a causa dell’emergenza sanitaria -, l’ex tecnico di Manchester City e Inter ha voluto chiarire la situazione legata ai molteplici infortuni che hanno colpito alcuni giocatori della sua rosa.

In un’intervista esclusiva concessa ai microfoni di Sky Sport, infatti, Mancini ha ribadito come la fiducia sia massima, seppur cauta essendo in una situazione di incertezza più che considerevole. Ecco le sue parole: “L’importante è che non ci siano più infortuni, in modo tale da poter scegliere tranquillamente. Verratti? L’infortunio non è di quelli semplici da risolvere, ma sono abbastanza fiducioso. Ci siamo sentiti, manca ancora un mese all’Europeo. Vediamo come si evolve la situazione. L’Italia che abbiamo costruito in questo periodo ha un’identità di gioco ben precisa. Abbiamo puntato molto anche sui giovani, e si è creato grande feeling nel nostro spogliatoio”.

Italia, Mancini: “Aspetterò Zaniolo fino all’ultimo. Turchia? Guai a sottovalutarla”