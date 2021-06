Italia, Gravina ci crede: “C’è tanto entusiasmo, abbiamo un obiettivo preciso”

Il presidente della FIGC ha detto la sua in merito all'esordio all'Europeo dell'Italia di Mancini

"Volevamo generare entusiasmo e da questo punto di vista questa Nazionale ha già vinto. Sappiamo le difficoltà che andiamo ad affrontare. La speranza è quella di prendere un aereo e andare a Wembley e restarci un po', per giocarci almeno le semifinali. La Nazionale è il paese, non la Federazione. È una squadra in cui si identifica in tutto il paese, ripartiamo insieme perché tutti insieme possiamo raggiungere un obiettivo importante. L'entusiasmo a me piace da morire, io sono più entusiasta di voi. Però bisogna restare coi piedi per terra perché qui di scontato non c'è nulla. La Nazionale in questo momento ha grande appeal".