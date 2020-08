Siviglia-Inter, Zhang enigmatico sulla permanenza di Conte: “Futuro da pianificare…”

Il presidente dell’Inter sulla sconfitta contro il Siviglia.

Il RheinEnergie Stadion ha ospitato questa sera la sfida tra il Siviglia e l’Inter, valida per la finale di Europa League: nonostante i gol di Lukaku e Godin, i nerazzurri non sono riusciti a battere gli andalusi, che si sono imposti con il risultato di 3 a 2 grazie alla doppietta di De Jong e la rete di Diego Carlos.

Siviglia-Inter, Handanovic: “Grande delusione, ma sarà un punto di partenza. Vi dico cosa ci è mancato”

Al termine del match il presidente dell’Inter, Steven Zhang, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua delusione per non essere riuscito a conquistare il primo titolo europeo della sua avventura dirigenziale:

“Dobbiamo ringraziare tutti gli operatori sanitari, senza queste persone non potremmo essere qui e vivere come stiamo facendo. Vorremmo dedicare questa partita ai loro sforzi. Credo che sia molto positiva la stagione, siamo su un percorso che ci ha permesso di arrivare in una finale. Due anni fa non potevamo immaginarlo. Tutti noi stiamo facendo un ottimo lavoro. Ovviamente vincere o perdere fa parte del calcio, ma arrivare in una finale ci rende ottimisti. Ora riposeremo, i facoltosi e lo staff lo meritano. La stagione comincerà tra poco, penseremo al futuro ma l’obiettivo e la mentalità non cambiano. Vogliamo crescere per vincere, dare il massimo per migliorare. Conte? Devo riconoscere che sta facendo un grande lavoro. Useremo il prossimo periodo per pianificare il futuro“.