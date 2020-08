Siviglia-Inter, Marotta: “Siamo pronti per la finale. Ho fiducia in Conte”

Pochi minuti al fischio d’inizio.

Tra pochissimo andrà in scena la sfida tra l’Inter e il Siviglia, che si affronteranno in occasione della finale di Europa League: i nerazzurri sono alla ricerca di un successo europeo che manca da ben dieci anni.

Prima del fischio d’inizio l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua voglia e la speranza di vincere l’ultima partita che separa la sua squadra dalla conquista del trofeo.

Queste le sue dichiarazioni:

“La finale rappresenta un traguardo importante, che premia il lavoro profuso dall’allenatore e dalla squadra. Alzare un trofeo è una ritualità che manca da tempo qua e siamo in attesa di quel momento magico. C’è la giusta tensione: siamo pronti. Mantenere la tensione e le motivazioni giuste, così come l’intensità. Le partite oggi durano 100 minuti e spesso si decidono alla fine. Io comunque ho fiducia in Conte e sono molto ottimista. Gli italiani in campo? Sono un fiore all’occhiello per noi: i club devono vincere ma l’orgoglio dei dirigenti italiani è veder vincere la Nazionale. E la Nazionale vince se i giocatori hanno un’esperienza importante. Nella Juventus c’era uno zoccolo duro di italiani e questo deve esserci in tutte le squadre che vogliano competere sia a livello nazionale che internazionale. Devo dire che la proprietà è stata presente e questo significa attaccamento. Poi le dinamiche di questi giorni competono all’allenatore e lui con Oriali sono in grado di dare la giusta dimensione ad un appuntamento così importante. La proprietà ci sta dando tanto, anche dalla Cina. Ambiente? Devo dire che proprio in quest’ultimo mese c’è stato il conforto di risultati vincenti che sono il frutto del giusto affiatamento che c’è nella squadra, grazie soprattutto all’allenatore. Ha dato la giusta gioia di lavorare ed è il modo giusto per continuare nel solco di quanto fatto quest’anno“.