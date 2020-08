Siviglia-Inter, i dubbi di Conte: “Pianificheremo il futuro, con o senza di me”

La delusione di Antonio Conte.

Dopo una splendida cavalcata, il cammino europeo si è interrotto contro il Siviglia in finale di Europa League: gli andalusi hanno vinto 3 a 2 grazie alla doppietta di De Jong e la rete di Diego Carlos, che hanno vanificato i gol realizzati da Lukaku e Godin.

Al termine del match il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua delusione per la mancata conquista del trofeo:

“Adesso ci prenderemo due-tre giorni di vacanza. A mente fredda ci incontreremo ed è giusto così. Si farà poi una disamina della stagione, di tutto. In maniera serena cercheremo di pianificare eventualmente il futuro dell’Inter, con o senza di me. Non penso che questo lo dobbiate dire voi. Giusto prendersi due giorni, riposare tutti. Bisogna prendere la decisione migliore per il bene per l’Inter, non c’è astio. Ci sono vedute diverse. Ringrazio per quest’opportunità, ne è valsa la pena. Fidati che non c’è nessun rancore di niente e di nessuno. Non penso che qualcuno della dirigenza abbia rancore nei miei confronti, o viceversa. Ci ho già lavorato con qualcuno. Questione di punti di vista, di situazioni affrontate e che non mi sono piaciute. Io ho una famiglia, devo capire se la priorità diventa il calcio. Se alcune situazioni devono influire sulla famiglia non va più bene. È giusto cercare di, ma a tutto c’è un limite. Sarò sempre grato alle persone che mi hanno dato l’opportunità, per fare un’annata bella e un percorso bello. Ma al tempo stesso è stata tosta. Ho già detto quel che pensavo, io non faccio marcia indietro, se si potrà migliorare si farà“.