Siviglia-Inter, Diego Carlos sfida Lukaku: “L’ho studiato, vi spiego cosa dobbiamo fare”

Diego Carlos lancia il guanto di sfida a Romelu Lukaku.

Tra pochi giorni sul campo del RheinEnergieStadion andrà in scena la sfida tra il Siviglia e l’Inter, che si affronteranno in occasione della finale di Europa League: i due club cercheranno di ottenere l’ultima vittoria per completare il percorso europeo e vincere l’ambito trofeo.

Siviglia-Inter, Lopetegui predica prudenza: “Servirà una partita perfetta, nerazzurri squadra esperta”

Chi dovrà fare una grande partita è Diego Carlos, che avrà il compito di difendere il suo portiere marcando Romelu Lukaku, in uno straordinario periodo di forma e inarrestabile dal punto di vista realizzativo. A pochi giorni dalla gara il difensore classe ’93 è intervenuto ai microfoni di Radio Siviglia sfidando il gigante belga: “Ho studiato Lukaku, le sue qualità: è molto forte nel corpo a corpo, ha velocità. È un attaccante completo e dobbiamo essere vigili. L’Inter ha giocato in modo diverso con lo Shakhtar, dal mio punto di vista. Il 5-0 mi ha sorpreso molto, arrivano benissimo. Hanno grandi attaccanti e sappiamo le difficoltà che incontreremo. Dobbiamo essere preparati per contrastare tutti i giocatori, non solo Lautaro e Lukaku. È la prima finale della mia carriera e voglio dare il massimo. Ci prepariamo al meglio per ogni battaglia. Abbiamo incontrato molte difficoltà durante la stagione ma le abbiamo superate. Abbiamo uno spogliatoio fantastico. Siamo una famiglia che gioca a calcio. Questo Siviglia non si arrende mai. Non abbiamo paura di combattere e si è visto contro il Manchester United“.