Shakhtar Donetsk-Inter, de Vrij: “Peccato non aver vinto, è mancato solo il gol”

L’Inter non riesce a trovare il primo successo europeo, a Kiev la sfida contro lo Shakhtar Donetsk termina 0-0.

Secondo pari di fila per i nerazzurri che adesso dovranno giocarsi la qualificazione agli ottavi di finale nella doppia sfida contro il Real Madrid di Zinedine Zidane. Non fa troppi drammi Stefan De Vrij che, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“È un peccato che non siamo riusciti a vincere. Abbiamo avuto le occasioni, c’è delusione per il risultato ma dall’altra parte non abbiamo preso gol. Se non riesce a vincerla bisogna almeno pareggiare. Sapevano che sarebbe stata un’alta partita rispetto a quella di agosto. La prestazione c’è stata, è mancato il gol. Loro hanno difeso in tanti ma non hanno creato occasioni. E quella è una cosa positiva. Dobbiamo cercare di vincere come facciamo in ogni partita. Guardiamo avanti, queste due partite sono andate, siamo qua e cercheremo di vincere le prossime”.