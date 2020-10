Serie A, effetto Covid-19: per l’Inter un bilancio in rosso di circa 100 milioni. I nerazzurri “ringraziano” Icardi

L’Inter ha chiuso il bilancio relativo al 2019/2020 con una perdita vicina ai 100 milioni di euro.

Il CdA dei nerazzurri ha dato il via libera e secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Tuttomercatoweb.com, l’assemblea dovrebbe tenersi a fine novembre, verosimilmente venerdì 27. Sul “rosso” di bilancio, incide in modo positivo la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain e la relativa plusvalenza generatasi per le casse nerazzurre.

Risulta evidente che il forte impatto negativo sul bilancio derivante dallo stato di emergenza sanitaria, sia dovuto anche ai mancati ricavi per la chiusura degli stadi, con conseguente riduzione delle attività commerciali e per i minori introiti dall’ambito retail (Museo, Store, etc). Inoltre, hanno certamente pesato sul dato contabile i ricavi inferiori registrati per la disputa di un numero considerevolmente ridotto di partite (10 gare del campionato di Serie A 2019/2020 giocate nei mesi di luglio ed agosto 2020), portando a posticipare alla stagione 2020/2021 parte della competenza economica dei diritti tv.

Sicuramente per il club nerazzurro è importantissimo fare strada in Champions League per il prestigio della squadra, ma anche per far respirare le casse del club, pesantemente colpite dalla pandemia da Coronavirus. Tornare nella fase a eliminazione diretta, infatti, permetterebbe al club di Suning anche di incassare importanti milioni in più: 9,5 quelli versati dalla UEFA per l’approdo agli ottavi, a cui vanno aggiunti i 2,7 milioni per ogni vittoria nel girone.

