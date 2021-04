Serie A 33a giornata: Darmian gol, vittoria in chiave scudetto per l’Inter. Pari tra Fiorentina e Juventus. La classifica aggiornata

Sono appena terminate le due gare in programma alle ore 15.00 per la trentatreesima giornata di Serie A.

Solo un pari questo pomeriggio per la Juventus di Andrea Pirlo che riesce a riequilibrare le sorti della gara nella sfida del Franchi, contro la Fiorentina. Viola in vantaggio al 29′ del primo tempo con Vlahovic che realizza dal dischetto il gol dell’1-0 per la compagine allenata da Beppe Iachini e chiude la prima frazione di gioco in vantaggio sui bianconeri. Juventus che trova il gol del pari nella ripresa con Alvaro Morata che imbeccato da Cuadrado, infila l’estremo difensore della Fiorentina – leggermente fuori dai pali – e realizza il gol dell’1-1.

Nel match in programma a San Siro, 1-0 tra Inter e Hellas Verona. Vittoria di misura della compagine nerazzurra allenata da Anotonio Conte. Primo tempo divertente ma equilibrato con gradevole ritmo di gioco da parte di entrambe le squadre. Il gol decisivo è siglato nella ripresa da Darmian – entrato al posto di Ivan Perisic – che realizza la rete dell’1-0 per la formazione nerazzurra. Da registrare all’81’ un episodio che farà certamente discutere, durante la quale l’Hellas Verona vede annullarsi il gol dell’1-1. Protagonista l’estremo difensore dell’Inter, Samir Handanovič, che in una palla a spiovere dentro l’arietta piccola, non salta a raccogliere la sfera di gioco e si lascia infilare da Faraoni, ma il direttore di gara ferma tutto per presunto fallo sul portiere sloveno dell’Inter. Vittoria importantissima per la compagine di Antonio Conte che vede lo scudetto 2020/2021 sempre più vicino, dopo il successo di questo pomeriggio a San Siro.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA