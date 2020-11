Roma, l’ex ds Petrachi e l’affare Dzeko: “Conte mi rompeva e lo voleva all’Inter, io gli risposi così”

Edin Dzeko nel corso del calciomercato estivo è stato a più riprese vicino a dire addio alla Roma.

Il possente centravanti bosnicaco indossa la maglia giallorossa dal lontano 2015, dal suo arrivo nella Capitale in diverse occasioni ha rischiato di andare via ma l’amore verso questi colori ha sempre prevalso. Nel frattempo l’ex direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, nel corso dell’intervista rilasciata a ‘Il Corriere dello Sport’, ha svelato un curioso retroscena in merito a un possibile passaggio di Dzeko all’Inter.

“Con Antonio ci lega una profonda amicizia, ma avevo già questionato con lui su Dzeko, che lui voleva portare all’Inter. ‘Non mi rompere i coglioni con Dzeko, non te lo do. Inutile che sbatti la testa al muro’, gli dissi”. Lui era un giocatore nel cuore dei tifosi. E io, quando sposo una società sposo anche i suoi tifosi”.