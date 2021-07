PSG, Hakimi a Parigi per le visite mediche: accordo totale con l’Inter. I dettagli

Il PSG, prosegue nel suo mercato sontuoso stellare e piazza un altro colpo. Dall'Inter è in arrivo in il terzino Hakimi. Firma e ufficialità sono attese dopo le visite mediche di rito

Achraf Hakimi, che sta per passare dall'Inter al PSG. Una delle trattative più calde di queste prime settimane di calciomercato estivo è ormai finalmente prossima alla fumata bianca Secondo quanto riportato da "Sky Sport", l'esterno marocchino è già atterrato a Parigi per svolgere le visite mediche di rito, successivamente il classe '98 apporrà la sua firma su contratto che lo legherà al club francese per i prossimi cinque anni.