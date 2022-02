Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Buio Inter, nuovo stop. Allarme Inzaghi…”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"Buio Inter, nuovo stop. Allarme Inzaghi: <<Così non si vince lo scudetto>>. Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "Chance Napoli: oggi a Cagliari può agganciare il Milan in vetta. Lazio in rimonta, Felipe fa Immobile. E' la viola di Piatek, ora sogna in grande. Allegri perde Dybala. Forlan: <<Juve attenta, domani contro il Villareal sarà dura>>".