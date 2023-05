Manchester City-Inter, Marotta: “Istanbul orgoglio, vogliamo giocarcela fino in fondo”

Beppe Marotta , amministratore delegato dell' Inter , ha rilasciato alcune dichiarazioni a Varese7Press in occasione di un convegno sulla sostenibilità economica dello sport organizzato da Varese Basket, concentrandosi anche sulla prossima finale di Champions League contro il Manchester City in programma ad Istanbul il prossimo 10 giugno:

"Come si gestisce una società come l'Inter? Ci devono essere due obiettivi: da una parte la valorizzazione delle risorse materiali, ovvero l'ambito commerciale, i matchday e tutte le fonti di ricavo come le sponsorizzazioni. Dall'altro la valorizzazione delle risorse umane, asset fondamentale che dovrebbe rappresentare una sana competitività all'interno della quale ci sono competenza, esperienza e professionalità. Attesa per Istanbul? Per noi è motivo di grande orgoglio. Ci presentiamo con grande merito, sapendo di affrontare un avversario favorito e di tutto rispetto. Ma la consapevolezza nostra è di giocarcela fino in fondo con grande senso di appartenenza verso questa maglia e questi colori".