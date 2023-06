Manchester City-Inter, Inzaghi: “Loro i più forti al mondo, proveremo l’impresa”

Chiosa finale del tecnico ex Lazio sulle sconfitte di Roma e Fiorentina, rispettivamente in Europa e Conference League: "Vincere sarebbe importante per tutto il calcio italiano, per tutto il nostro movimento. Sono dispiaciuto per la Roma e la Fiorentina, che hanno fatto due ottime partite. Adesso ci siamo noi, a prescindere da come finirà la nostra partita penso che quest'anno sia stato centrato un grandissimo traguardo: era tantissimo che nessuna italiana arrivava in una finale europea. Ne abbiamo portate tre ed è stato un bellissimo traguardo per il calcio italiano"