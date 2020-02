Ludogorets-Inter, Vecino: “Volevano fare bella figura. Scudetto? Vogliamo vincere qualcosa”

L’Inter vince la prima sfida di Europa League.

Il Ludogorets ha ospitato gli uomini di Antonio Conte in occasione dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League: i nerazzurri hanno trionfato 2 a 0 grazie ai gol di Christian Eriksen e Romelu Lukaku, ottenendo un importantissimo vantaggio in vista della gara di ritorno.

Ludogorets-Inter, Conte: “Eriksen non può diventare un problema. Handanovic? Fiducia in Padelli”

Al termine del match il centrocampista dell’Inter, Matias Vecino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta: “Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice. Loro volevano fare bella figura, soprattutto contro una squadra come l’Inter. Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, poi abbiamo parlato nell’intervallo e nel secondo tempo abbiamo pressato più alto giocando meglio. Differenza di intensità? Dipende dai momenti: nel derby dovevamo alzare il ritmo per forza, con la Lazio uguale nel finale. Giocando così ravvicinati è normale non avere sempre la giusta intensità. Dobbiamo essere bravi a gestire le energie. Scudetto? L’obiettivo è sempre vincere qualcosa. Dobbiamo pensare partita per partita, ora c’è la Sampdoria poi di nuovo il Ludogorets. Sto bene. Sento fiducia, fisicamente sto bene e sono contento“.