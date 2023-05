Inter, Zenga: “Euroderby col Milan? Bisognerà fare come col Benfica. A Inzaghi…”

L’ex portiere dell’Inter è stato protagonista della seconda giornata della Milano Football Week con l’incontro “Walter Zenga: il mio derby infinito”.

Walter Zenga, ex tecnico di Palermo e Catania nonché storico ex portiere dell'Inter da calciatore, è tra i protagonisti del secondo giorno della Milano Football Week, la manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport, con il patrocinio del Comune di Milano, in programma dal 12 al 14 maggio a Milano.

Sull'euroderby - “Primo round molto bello. Mi chiedo come prepareranno il ritorno i due allenatori. Quando ho vinto la Coppa Uefa con l’Inter perdemmo 2-0 in trasferta in Germania, al ritorno entrammo in campo con una grande determinazione che ci permise di rimontare. Un eventuale gol diventerà fondamentale per l’Inter, come fu al ritorno dei quarti contro il Benfica".

Sui portieri moderni in Italia - “Di portieri italiani ce ne sono tanti bravi: Donnarumma, Vicario, Carnesecchi, Meret. I problemi per la Nazionale italiana non sono in porta, ma in attacco” Chi preferisce tra Maignan e Onana? “Sono entrambi forti con i piedi, e non hanno patito il salto in una grande squadra come Milan e Inter. Non mi piace dei portieri di oggi che sembrano tutti degli evidenziatori con questi colori sgargianti sulle maglie. Scherzi a parte, un allenatore valuta personalità e carattere di un giocatore, a prescindere dal ruolo. Oggi nell’Inter due Come Mkhitarian e Darmian hanno aiutato l’Inter ad essere una suqadra top attraverso la loro serietà e professionalità, alla pari della personalità di Onana.”

Il ricordo di Mihajlovic e Vialli. “Quando hai amici veri, anche se non li vedi sempre, che se ne vanno nel giro di poco tempo, ti fa male. Con Luca e Sinisa sono andati via due amici veri, che avevano sempre un sorriso per me, nonostante i loro problemi. Ogni volta che vedo le loro immagini sui social vado avanti, mi fa male rivederli. Ho ancora i loro numeri di telefono in rubrica: non li cancellerò mai.”

Possibile futuro sulla panchina dell'Inter -“Ho un grande rispetto per Simone Inzaghi: all’inizio della mia carriera dissi che è il mio sogno era quello di allenare l’Inter. La mia grande vittoria oggi è il fatto che la gente mi vuole ancora bene, mi ferma e mi saluta: è una cosa molto più importante dei trofei che ho vinto.”