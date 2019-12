Inter, Wanda Nara e il futuro di Icardi: “Psg ottima scelta per lui. Il suo futuro? Io vivo ancora a Milano e non dimentichiamo che…”

Il profilo di Mauro Icardi, da un paio d’anni a questa parte, è tra i più chiacchierati sul piano mediatico del panorama calcistico internazionale.

La telenovela più seguita dell’estate in ottica calciomercato, che vedeva protagonista Icardi fuori dal progetto di Antonio Conte, si è conclusa con il passaggio del centravanti argentino al Paris Saint-Germain. L’ufficialità è arrivata alle 23 del 2 settembre 2019, con il mercato italiano ufficialmente chiuso e ad un’ora dalla scadenza fissata per la sessione francese. L’ex attaccante dell’Inter decise di accettare il rinnovo di un anno con il club nerazzurro a 7 milioni di euro a stagione e il trasferimento ai piedi della Tour Eiffel in prestito con diritto di riscatto del suo cartellino fissato a 70 milioni.

L’impatto di Mauro Icardi con il PSG è stato travolgente, approdato in Francia in extremis, dopo un breve periodo di adattamento, ha ricominciato a fare ciò che ha sempre fatto anche con la maglia dell’Inter: i gol.

Le statistiche del numero 18 con i parigini sono infatti da capogiro: 5 reti in 6 partite di Champions League e ben 8 centri su 10 presenze in Ligue 1. Se il bomber argentino dovesse continuare a mantenere questa media, potrebbe eguagliare lo score da capogiro, 111 gol in 188 presenze, conseguito con la maglia nerazzurra. Una maglia, quest’ultima, che sua moglie, nonché suo agente, Wanda Nara sembra non aver ancora dimenticato.

La consorte di Maurito, sarà ospite sabato 21 dicembre del format televisivo di Mediaset “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin. Nel corso dell’intervista rilasciata al noto talk-show in onda su Canale 5, Wanda Nara è tornata a parlare del futuro calcistico del marito Mauro Icardi ipotizzando un suo possibile ritorno a Milano. “Non dimentichiamo che il cartellino di Icardi è ancora dell’Inter. Io vivo ancora a Milano. Vediamo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro. L’ultimo giorno di calciomercato -aggiunge- è arrivata questa opzione del Psg alla quale abbiamo subito detto sì perché sapevamo che sarebbe stata un gran successo per lui. Il destino, però, non so dove ci porterà”.

La showgirl argentina ha inoltre confessato l’amarezza per l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League: “Mi è dispiaciuto molto perché ho un figlio che è un tifoso interista e ha pianto come tante altre volte. Noi siamo ancora dell’Inter, Mauro ha un contratto con i nerazzurri”.