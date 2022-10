Inter-Viktoria Plzen, Mkhitaryan: “Domani gara più importante del girone. Firenze…”

"Secondo me la partita di domani sarà la partita più importante del girone: siamo ad un passo dal passare, dobbiamo prepararci al meglio possibile. Non sarà facile, sono una squadra che lotta e si batte fino alla fine, dobbiamo essere pronti per vincere domani e fare le cose più facili. Speriamo non succeda come a Firenze, il calcio è fatto di errori però dobbiamo migliorare e studiare le cose che non dobbiamo fare, spero faremo una partita perfetta per vincere. Il mio gol? Può darmi fiducia e mi può far diventare il giocatore che voglio essere: ancora più forte, non sono ancora al massimo. Voglio aiutare la squadra da vero Mkhitaryan e spero che il gol mi darà fiducia".