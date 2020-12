Inter, summit di mercato: Conte e la dirigenza a lavoro con Zhang. Eriksen e Nainggolan i nodi da sciogliere

Calciomercato e strategie di programmazione fervono in casa Inter.

Calciomercato Inter, è caccia all’attaccante: due nomi nella lista, ma Conte ha le idee chiare…

Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, la dirigenza ed il presidente Zhang in collegamento dalla Cina, daranno vita ad un summit presso la sede di Appiano Gentile. Un vertice dirigenziale che ha come fulcro certamente il calciomercato, con la sessione di gennaio praticamente alle porte. Il club dovrà prima di tutto sfoltire la sua attuale rosa, vendendo gli elementi ritenuti in esubero dal tecnico nerazzurro, prima di poter rinforzare l’organico a disposizione. Nella lista dei partenti figura sicuramente il danese Christian Eriksen ed il belga Radja Nainggolan, che stando alle ultime indiscrezioni di mercato pare abbiano già la valigia pronta.

Verona-Inter, Marotta: “Sarà un match interessante, con Conte valuteremo il mercato. Eriksen? Abbiamo una soluzione”

L’incontro si terrà nel giorno in cui Lukaku e compagni torneranno ad allenarsi in vista della ripresa del campionato e servirà anche per programmare i prossimi mesi in casa interista.