Inter-Shakhtar Donetsk, Lukaku: “Vogliamo vincere contro il Siviglia. Auguro il meglio al Manchester United”

L’Inter domina e conquista la finale.

Sul campo dell’ESPRIT Arena è andata in scena la sfida tra l’Inter e lo Shakhtar Donetsk, che si sono affrontati in occasione della semifinale di Europa League: i nerazzurri hanno trionfato 5 a 0 grazie al gol di D’Ambrosio e le doppiette di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, volando così in finale contro il Siviglia.

Al termine del match il centravanti dell’Inter, Romelu Lukaku, che sta continuando a segnare a raffica fortificando il suo record personale, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo la sua gioia per la vittoria ottenuta e commentando l’eliminazione del Manchester United. Queste le sue dichiarazioni:

“Stiamo lottando ancora per un titolo, ci manca ancora una partita ma vogliamo vincere. Il Siviglia è una grandissima squadra, dobbiamo recuperare energie e giocare un’altra grande partita. Lo United ha fatto di tutto, ha fatto un ottima stagione, Solskjaer ha fatto un ottimo lavoro. Sono contento per loro, gli auguro il meglio per la prossima stagione“.