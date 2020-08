Inter-Shakhtar Donetsk, il segreto di Bastoni: “Mi diverto e faccio quello che dice Conte”

Vittoria strepitosa dell’Inter.

Sul campo della ESPRIT Arena è andata in scena la sfida tra l’Inter e lo Shakhtar Donetsk, che si sono affrontati in occasione della semifinale di Europa League: i nerazzurri hanno dominato e trionfato 5 a 0 grazie al gol di D’Ambrosio e le due doppiette realizzate da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, strappando il pass per giocare la finale contro il Siviglia che ha battuto ieri il Manchester United.

Al termine del match il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua gioia per la grande vittoria ottenuta:

“Non mi aspettavo di giocare così tanto, poi sono giovane e faccio parte di un gruppo in cui siamo tutti amici. Sto crescendo bene, poi è più facile con un gruppo così. Stiamo lavorando tanto sull’aspetto difensivo. A impostare il gioco ci siamo, è una mia caratteristica. Sto lavorando tanto in difesa, ma un solo gol preso in sei partite è un dato che ci fa piacere. Quando scendo in campo mi diverto, vengo da una realtà come Parma e in un anno sono cambiate tante cose visto che giocherò una finale europea. Penso a divertirmi, resto concentrato e faccio ciò che mi chiede il mister“.