Inter, Serena: “La presenza in area di Dzeko servirebbe, è un top. Coppia Lukaku-Lautaro? Si correrebbe un grosso rischio”

La possibilità di un approdo di Edin Dzeko all’Inter infiamma gli ultimi giorni di Calciomercato.

E’ vivo anche il confronto tra addetti ai lavori e tifosi, sulle voci che vedrebbero uno scambio alla pari con la Roma che, a detta di molti, andrebbe a favorire il club nerazzurro, che metterebbe in organico un centravanti di livello assoluto. Parere discordante invece per l’ex centravanti dell’Inter, Aldo Serena, che tramite il suo account ufficiale “Twitter” ha postato la sua opinione in merito. Di seguito il tweet dell’ex attaccante della Nazionale italiana delle “Notti Magiche” del Mondiale di Italia’90.

“Dzeko è ancora un top e a volte servirebbe la sua presenza in area. Il rischio di creare turbativa ad una delle coppie più belle è però concreto, anche perché Lautaro è giovane, sta facendo bene e non capirebbe. Mente, spirito, persone, il calcio non è subbuteo”.