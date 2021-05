Inter, senti Camano: “Parlerò con il club per Lautaro. Rinnovo? Ecco di chi è la colpa”

Le dichiarazioni di Alejandro Camano, agente dei nerazzurri, Lautaro Martinez e Achraf Hakimi.

Per l’attaccante argentino è stata la stagione della svolta nella sua carriera calcistica. Insieme a lui anche le cavalcate vincenti dell’esterno Achraf Hakimi, hanno trascinato la formazione di Antonio Conte alla vittoria dello scudetto dopo quasi un decennio di dominio incontrastato da parte della compagine bianconera. Un trionfo storico quello portato a termine dai nerazzurri, che devono gran parte del merito anche alla classe e al talento dell’ex calciatore del Racing. Alejandro Camano, agente dei calciatori nerazzurri Hakimi e Lautaro Martinez, ha parlato del rinnovo di quest’ultimo e del suo futuro all’Inter nel corso di un intervista rilasciata ai microfoni di Telelombardia. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Devo parlarne con il club, con cui il rapporto è buono. Io ho preso la procura da poco e se non si è arrivati prima al rinnovo è colpa dell’agente che c’era prima. Ausilio è un professionista importante che difende gli interessi del club. Adesso arriva un nuovo allenatore, c’è bisogno di capire prima l’aspetto sportivo e poi si parlerà dei giocatori che ovviamente sono molto importanti. Hakimi ha ancora quattro anni di contratto, Lautaro due. Tutti i giocatori hanno un prezzo e credo che tutti in Europa stiano prendendo in considerazione i giocatori dell’Inter“.