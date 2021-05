Inter, senti Bonolis: “Suning sia chiara sul futuro. Addio di Conte? Dico la mia. Mihajlovic e Inzaghi…”

Le parole di Paolo Bonolis.

Le vicende legate alla separazione anticipata tra l’Inter ed Antonio Conte, dopo il recente successo con la conquista del diciannovesimo Scudetto, lascia sgomento attorno ai tifosi di fede nerazzurra. Tra questi, Paolo Bonolis – noto conduttore televisivo – che ha parlato della dell’addio del tecnico di Lecce e delle possibili soluzioni per sostituire l’ex Chelsea e Juventus sulla panchina del club nerazzurro, a fronte anche delle già note situazioni economico-societarie che sono certamente in primo piano in seno al club di Zhang. Di seguito, le dichiarazioni dello showman originario di Roma, rilasciate a “Gazzetta.it”.

“Sono obbligato a crederci perché è la speranza del tifoso come credo alle naturali esigenze professionali di un allenatore come Conte e credo alle naturali necessità che vengono espresse dalla società. E’ normale poi che sia difficile in questo mondo cogliere le reali intenzioni di chi non si conosce bene. Mi auguro che la professionalità ed il rispetto per i risultati ottenuti portino a dire realmente le cose come stanno. Non ci sarebbe nulla di male se la società affermasse che, tutto quello che è successo in questo anno e mezzo di pandemia abbia dovuto ridimensionare le ambizioni; non credo ci sia qualcuno che non possa capire. Se invece dicono che nonostante ciò vogliono continuare il grande progetto che però prevede dei cambiamenti, a me va bene, ci devo credere per forza, come faccio a dire “No, non ci credo!”, in base a che cosa? In base al fatto che voglia negare che si sia stata una pandemia e che ci siano state delle difficoltà? Sarei un cretino, le cose ci sono state e vediamo come le affronteranno. Gli allenatori in questo periodo saltano da una panchina all’altra che è una meraviglia, saltano direttori sportivi, saltano progetti. Le industrie – non solo quella sportiva – sono costrette a fare dei cambiamenti importanti di reinvestimento, in base alle difficoltà che ci sono e stiamo parlando di gente che può investire. E’ un mondo che vede delle problematiche serie in persone che riescono a rimanere attaccate al lavoro certe volte per miracolo o devono sopportare situazioni complicate. A fronte di tutto questo, ogni gestione merita di essere assolta se viene meno a promesse che aveva fatto prima di prender coscienza di quanto accaduto. Immediato futuro sulla panchina? Per quello che è un cambiamento così brusco, devi prendere almeno un allenatore che abbia lo stesso “pedigree” di Antonio Conte, per mantenere quantomeno sedata la rabbia e lo sconcerto dei tifosi, sennò devi dare concettualmente l’idea che un altro allenatore sia comunque bravo nonostante quello che è accaduto però a dei meriti. Sennò devi prendere qualcuno che abbia già vinto tanto e metterti al sicuro, quantomeno a livello di curriculum. Allegri, Mihajlovic o Inzaghi? In base a quest’ultimo ragionamento Allegri, poi conosco bene Sinisa e so che persona splendida sia e quanto possa fare bene. So quanto ha fatto bene Simone Inzaghi in una società estremamente seria come la Lazio ma con le problematiche di una rosa abbastanza ristretta, quindi sono bravi tutti, però Allegri garantisce un curriculum che gli altri non hanno.”