Inter, senti Adani: “Se Lautaro dovesse andare al Barcellona, ecco chi consiglio ai nerazzurri”

La parola a Daniele Adani.

L’attuale opinionista sportivo, concessosi per un’intervista a Tuttosport, si è espresso in merito al calciomercato, in particolare quello dell’Inter, consigliando ai nerazzurri, in caso di partenza di Lautaro Martinez, una futura stella, Kaio Jorge: “Ne ho parlato nelle dirette che facciamo con Bobo Vieri e a Sky discutendo di come l’Inter avrebbe potuto investire la plusvalenza di Lautaro Martinez, se andasse al Barcellona in cambio di Griezmann. L’ho visto al Mondiale Under 17 dove è stato assoluto protagonista, l’ho visto in Libertadores contro il Defensa y Justicia di Crespo entrare a meno di mezz’ora dalla fine e praticamente vincere la partita. E parliamo di un 2002: è un giocatore che ha dentro calcio, ha colpi e intelligenza. È chiaro che non ha esperienza, però ormai sui talenti brasiliani bisogna andare con grande anticipo. A me ricorda Gabriel Jesus: ha il colpo e sa giocare con gli altri“.

