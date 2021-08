Inter, Sconcerti sulla questione Lukaku: “Un affare del genere era annunciato”

Il noto giornalista si soffermato sulla questione che al momento tiene banco in casa Inter: la cessione di Romelu Lukaku

Mario Sconcerti commenta il possibile e sempre più vicino addio all 'Inter di Romelu Lukaku che sarebbe a un passo dal vestire nuovamente la maglia del Chelsea . I Blues insistono per l'attaccante belga dei nerazzurri e per convincere il club milanese a cedere hanno messo sul piatto un'offerta faraonica che si avvicina ai 13o milioni di euro. In merito a tale questione ha detto la sua il nostro giornalista nel corso dell'intervista concessa a TMW Radio nel corso del format 'Maracanà'.

"È stato molto annunciato un affare del genere. Nessuno pensava che fosse finita con Hakimi. È una società che ha perso l'allenatore poco dopo la vittoria del campionato in disaccordo con la società sugli obiettivi. Esce da un bilancio in perdita e il bisogno di denaro. Hakimi è stato venduto per pagare le spese di quest'anno. Non è rimediabile il problema dell'Inter, va venduta e credo che qualcuno si stia muovendo. Chi prende l'Inter, la pagherebbe 100 milioni in meno ora senza Lukaku. Dalla Cina non possono arrivare più soldi e quelli della cassaforte lussemburghese sono stati già utilizzati. Gli Zhang sono stati anche onesti, hanno detto tutto. Sono stati i giornali a raccontare altro. L'Inter è una società ipotecata, l'hanno data in garanzia per avere 275 mln di fondo. E' stato vinto uno Scudetto al di sopra nettamente delle proprie possibilità. Non ci si è resi conto che Zhang ha perso la sua azienda, uno degli uomini più ricchi del mondo".