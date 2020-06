Inter-Sampdoria, Eriksen: “Trovato giusta mentalità, orgoglioso di questo club. Porte chiuse? Giocare senza tifosi…”

“Quello di Napoli non era proprio un gol ma era un tiro fortunato. Sto migliorando e sono contento di come stanno andando le cose. Venire all’Inter? Sono soddisfatto. Ho ricevuto una bella accoglienza quando sto arrivato”.

Non nasconde la soddisfazione Christian Eriksen, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” dopo il successo casalingo maturato contro la Sampdoria, per commentare i suoi primi mesi in nerazzurro ed analizzare il momento vissuto dopo il lockdown.

“Le cose stanno migliorando sempre di più. Sono un po’ triste perchè giocare senza tifosi è meno bello ma mi piace la mentalità che ho trovato. Sono felice della mia scelta”.

Infine, Eriksen, si è soffermato a parlare del suo ruolo: “E’ leggermente cambiata la posizione in campo. Ho trovato più spazio nel primo tempo mentre nella ripresa la Samp ha cambiato modulo e ho trovato meno spazio”.