Inter-Sampdoria, carica Lukaku: “Vittoria importante, ma ci aspettano altre 12 finali. Le condizioni della squadra…”

“Per me era molto importante vincere oggi. Da oggi a fine stagione abbiamo dodici finali e per noi ogni partita è importante”.

Sono le parole dell’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku che, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” a margine della sfida contro la Sampdoria, ha analizzato la vittoria ottenuta dai suoi a “San Siro” che ha permesso all’Inter di portarsi – se pur momentaneamente – a -6 punti dalla Juventus.

“Oggi abbiamo vinto e dobbiamo concentrarci per la partita di mercoledì. Per tutte le squadre adesso le partite sono difficili. Dobbiamo prepararci bene per la prossima”.

Chiosa finale sulla condizione atletica della squadra: “Abbiamo fatto un buon lavoro e penso che la preparazione sta bene fisicamente ma dobbiamo crescere ulteriormente perchè le partite sono ravvicinate“.