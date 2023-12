Inter-Real Sociedad, Inzaghi: “Frattesi titolare? Avevo un dubbio. Pavard tornerà…”

Simone Inzaghi presenta in conferenza stampa la sfida tra Inter e Real Sociedad che chiude la fase a gironi di Champions League. In ballo c'è il primo posto.

Siamo alla vigilia della sfida che chiuderà la fase a gironi dell'Inter. I nerazzurri si giocheranno con la Real Sociedad il primato del proprio gruppo di Champions League, con le due squadre appaiate a quota 11 punti ma che, in virtù della miglior differenza reti, vede gli spagnoli attualmente in prima posizione. Simone Inzaghi dovrà dunque cercare di sfruttare il fattore "San Siro" per ottenere tre punti che permetterebbero alla sua squadra la qualificazione come testa di serie. Di seguito le sue dichiarazioni in sala stampa:

"Sappiamo tutti che sarà una partita molto difficile, contro un avversario di qualità, che in questi anni ha dimostrato poca differenza tra casa e trasferta. L'anno scorso ha fatto tre vittorie nel girone di Europa League, quest'anno ha fatto bene nel girone di Champions. Ci vorrà un'Inter importante. Abbiamo qualche difficoltà nelle rotazioni, perché abbiamo qualche giocatore importante fuori: devo fare ancora valutazioni attente e guardare i parametri. Stamattina non abbiamo fatto tantissimo: non parlerei di turnover, ma di qualche cambiamento come ho sempre fatto. Magari è stato accentuato nella partita di Lisbona perché i ragazzi sono stati molto bravi a qualificarsi con due giornate di anticipo e ce lo siamo potuti permettere, sapendo che avrebbero risposto bene come è avvenuto".

SU CUADRADO - "Dovremo essere bravi in entrambe le fasi, è una squadra che pressa, che gioca, che ha tanta tecnica: i principi sono quelli da sempre, non cambiano fra casa e trasferta. Su Cuadrado sto valutando, non ho tantissima scelta: fra lui, Darmian e Bisseck due giocatori e uno verrà in panchina, sapendo che Cuadrado è entrato nei 25 finali con l'Udinese e che sta convivendo con un problema fastidioso non ancora risolto".

SU DARMIAN - "è uno di quei classici giocatori che gli allenatori vogliono avere in squadra. Due giorni fa con l'Udinese ha fatto il quinto, prima a destra, poi a sinistra e infine ha giocato da braccetto a sinistra. A Napoli aveva fatto il braccetto di destra, siamo molto contenti di averlo a disposizione, è un giocatore di grandissima esperienza internazionale che aiuta tantissimo gli altri".

SU CALHANOGLU - "Si leggeva che Calhanoglu non sarebbe rimasto al Milan. Loro mi hanno detto che l'avevano già contattato: la qualità del giocatore era un'idea comune a tutti, poi l'abbiamo preso per fare la mezzala, inutile negarlo. Le cose che sono successe durante l'anno, l'infortunio di Brozovic prolungato mi ha portato a metterlo lì ed è andato sempre in crescendo. Ha caratteristiche da play importante".

SU PAVARD E FRATTESI - "Pavard ha superato il test sabato sera a San Siro, penso che possa recuperare per la prossima (con la Lazio, ndr). Al di là di quello l'atmosfera che c'è è quella che vedete voi all'esterno: un gruppo di ragazzi che si trova bene, poi c'è un allenatore che deve fare le scelte e magari chi va in panchina non è contento ma rispettano tutti le scelte. Davide sta bene, avevo il dubbio prima dell'Udinese: questi due giorni e mezzo si è allenato molto bene e penso possa giocare dall'inizio".

