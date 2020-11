Inter-Real Madrid, Condò e la follia di Vidal: “Inammissibile, ha tradito Conte. Eriksen? Uno sfregio…”

Zero a due. E’ questo il risultato finale maturato ieri sera a San Siro.

Una vittoria, quella conquistata dal Real Madrid ai danni dell’Inter in occasione della sfida valida per la quarta giornata del Girone B di Champions League, centrata grazie alla rete messa a segno da Eden Hazard dal dischetto e da un autogol di Achraf Hakimi. Sul banco degli imputati, però, finisce soprattutto Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, approdato in estate alla corte di Antonio Conte, è stato espulso nel primo tempo a seguito delle proteste del numero 22 nerazzurro. Una doppia ammonizione, con il giocatore che è andato faccia a faccia con l’arbitro per un rigore, a suo dire, non concesso.

“Per me è inammissibile quello che ha fatto, andare a fronteggiare l’arbitro in questo modo è folle. Arriverà per lui una punizione esemplare, una di quelle multe che si ricordano a lungo. Per me è inaccettabile vedere una cosa del genere contro il Real Madrid. Trovo che Vidal abbia commesso nei confronti di Conte un tradimento gravissimo”. Lo ha detto Paolo Condò, intervenuto ai microfoni di ‘SkySport’ nel post-partita. Ma non solo; il noto giornalista ha detto la sua anche in merito alla scelta del tecnico Antonio Conte di non schierare dal primo minuto Christian Eriksen.

“Nella rosa dell’Inter ci sono giocatori più forti di quelli che giocano sempre. L’ingresso di Eriksen negli ultimi minuti, a risultato ormai acquisito, l’ho trovato uno sfregio punitivo e incomprensibile”, ha concluso.