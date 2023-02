Inter-Porto, Inzaghi: “E’ una bella vittoria. Atteggiamento di Dzeko? Vi dico questo”

Parola a Simone Inzaghi . Il tecnico dell' Inter in seguito al match di Champions League contro il Porto , disputatosi a partire dalle ore 21.00, allo stadio San Siro, è intervenuto in conferenza stampa, affrontando diversi temi interessanti tra cui la prestazione offerta dalla formazione nerazzurra. Di seguito, le sue parole:

Avete un lieve vantaggio per il ritorno? "Sì, cercheremo di farlo valere. Abbiamo incontrato una squadra forte, fisica, esperta, abituata a giocare ottavi e quarti di coppe importantissime. È una bella vittoria, il primo tempo con l'occasione di Lautaro e il miracolo di Costa su Bastoni è finito 0-0. Poi i giocatori entrati hanno fatto bene, un plauso alla squadra ma è solo il primo round".

Una partita molto tesa, ci sei rimasto male per l'atteggiamento di Dzeko? "Aspettavo questa domanda... Anch'io mi arrabbiavo quando uscivo dal campo in queste partite, però mi basta il fatto che sia scattato sul gol di Lukaku. Non dimentichiamo cosa ha fatto Dzeko finora".